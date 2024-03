WWE | Drew McIntyre reagisce alla notizia del ritorno di CM Punk a Raw

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 11 marzo 2024)è attualmente uno dei personaggi più apprezzati in WWE, nonostante il suo status di top heel sempre più accentuato. Negli ultimi mesi, l’ex WWE Champion ha portato avanti una dura campagna anti-CM, arrivando addirittura a creare una t-shirt per “celebrare” l’infortunio al tricipite del Best in the World. Nelle ultime ore la WWE ha diffuso ladel prossimodi CM, a Chicago, il 25 marzo e ovviamentenon si è lasciato sfuggire l’opportunità per lanciare l’ennesima frecciatina al collega. Tramite il suo account X, l’ex campione WWE ha pubblicato una gif che ritrae il celebre tifoso in lacrime durante ildiin AEW, aggiungendo una descrizione alquanto ...