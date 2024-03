WWE | Cody Rhodes incita Chad Gable prima di Raw | ma intanto sul web si scatena un rumor su Brock Lesnar

(Di lunedì 11 marzo 2024) Questa notte andrà in onda come ogni lunedì la classica puntata settimanale di Monday Night Raw con lo show che proseguirà la strada che ci porterà a WrestleMania 40, dato che ci separano poco meno di 4 settimane dall’evento più importante dell’anno.tifa…anche se… Fra i piatti forti della puntata c’è sicuramente il Gauntlet Match che decreterà il prossimo sfidante di GUNTHER per il suo Intercontinental Championship. I partecipanti a questo match sono Bronson Reed, Ricochet, Shinsuke Nakamura, JD McDonagh, Sami Zayn e. Proprio quest’ultimo qualche ora fa ha rilasciato un lungo e toccante video dove fa capire le sue intenzioni e quanto sia importante per lui arrivare a WrestleMania e tra le altre cose, ha ricevuto anche un supporto speciale ...

Ad un mese da WrestleMania XL è arrivata una buona notizia per Seth Rollins , che ha bruciato i tempi ed ha ottenuto il nullaosta dei medici per poter tornare sul ring. Il campione mondiale ... (zonawrestling)

Sarà una WrestleMania 40 decisamente impegnativa quella che aspetta Roman Reigns e Cody Rhodes , impegnati in entrambe le serate dello show, così come per la precisione, anche Seth “Freakin” ... (zonawrestling)

Cody Rhodes nuovo John Cena La WWE ci pensava dal 2015: Cody Rhodes nuovo John Cena La WWE ci pensava dal 2015: Cody Rhodes è il nuovo John Cena Il sito della WWE pubblicò nel 2015 un articolo su chi potesse diventare il nuovo volto della Federazione.

WWE: Cody Rhodes e Seth Rollins accettano la sfida, il match è ufficiale: WWE: Cody Rhodes e Seth Rollins accettano la sfida, il match è ufficiale: Durante l'ultima puntata di SmackDown, Cody Rhodes e Seth Rollins hanno accettato la sfida di The Rock, grande match a WrestleMania 40 ...

WWE: Roman Reigns vs Cody Rhodes una sfida dai tanti significati e…record: WWE: Roman Reigns vs Cody Rhodes una sfida dai tanti significati e…record: come sappiamo nella Night 1 ci sarà il Tag Team Match fra Roman Reigns e The Rock contro Cody Rhodes e Seth “Freakin” Rollins, mentre a chiudere la Night 2 sarà il match valevole per l’Undisputed WWE ...