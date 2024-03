WTA Indian Wells | Jasmine Paolini è in una nuova dimensione! Batte ancora Kalinskaya e vola agli ottavi!

(Di lunedì 11 marzo 2024) Prosegue il momento magico di, chemente Annae si guadagna un biglietto per glidi finale del WTA 1000 di. Proprio come a Dubai, anche oggi con la russa è stata una batta, ma alla fine l’azzurra si è imposta con il punteggio di 6-3 3-6 6-4 dopo poco più di due ore di gioco.ha commesso addirittura dieci doppi falli, molti dei quali in momenti decisivi dell’incontro. Dall’altra parteè stata decisamente più solida, vincendo il 69% dei punti quando ha servito la prima ed il 55% con la seconda. Il match parte con il break dinel secondo game e l’immediato controbreak di. ...

