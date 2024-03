WTA Indian Wells 2024 | Swiatek agli ottavi | con lei anche Paolini Il grande ritorno di Wozniacki e Kerber

(Di lunedì 11 marzo 2024) Sono andati a formarsi glidi finale della parte alta del tabellone del WTA 1000 di. Tra le migliori sedici sul cemento californiano ci saràuna fenomenale Jasmine. La tennista toscana continua nel suo momento magico, battendo ancora una volta la russa Anna Kalinskaya, proprio come nella finale di Dubai. L’azzurra si è imposta dopo una batta di oltre due ore con il punteggio di 6-3 3-6 6-4. Adesso ci sarà un’altra russa dall’altra parte della rete, Anastasia Potapova, numero 33 del mondo, che ha dominato contro l’argentina Nadia Podoroka con un duplice 6-1 in una ora di gioco. Prosegue il camminodella numero uno del ranking Iga. La polacca si prende la rivincita sulla ceca Linda Noskova, che l’aveva ...

