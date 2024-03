WTA di Indian Wells | Paolini batte Kalinskaya | vola agli ottavi di finale

(Di lunedì 11 marzo 2024) Los Angeles – Jasmineprosegue il cammino nel Torneo WTA di. L’Azzurra ha battuto la russa Annaper (2 set a 1) 6-3, 3-6, 6-4. Ha raggiunto Lucia Bronzetti, al terzo turno. Ed è ancora primato per l’Italia che ha ora, due giocatricidi. Il racconto della gara – supertennistv.it Dopo uno scambio di break in avvio di partita,fa valere l’esplosività con i primi colpi nello scambio. Determinante il suo secondo break del set che la porta a servire per chiudere sul 5-3. Come già emerso chiaramente nei due precedenti confronti in stagione, contro un’avversaria comedal tennis geometrico che può imprimere maggior peso sulla palla,ha bisogno di ...

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Bronzetti-Gauff , incontro valevole per il terzo turno del WTA 1000 di Indian Wells 2024 (cemento outdoor). La romagnola è reduce da due belle vittorie in due set ... (sportface)

Jasmine Paolini sfiderà Anastasia Potapova negli ottavi di finale del WTA 1000 di Indian Wells 2024 , torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località californiana. Non smette di stupire ... (sportface)

Italiani in campo oggi lunedì 11 marzo: Musetti, Bronzetti e Nardi, tre big match a Indian Wells. Quote, a che ora e dove vederli: Italiani in campo oggi (orari italiani) ATP Masters 1000 Indian Wells, terzo turno: Musetti - Rune, Stadium 1, ore 19, diretta tv Sky Sport, streaming su Sky Go WTA 1000 Indian Wells, terzo turno: ...

WTA Indian Wells: Sabalenka salva 4 match point e sopravvive allo psicodramma con Stearns: WTA Indian Wells: Sabalenka salva 4 match point e sopravvive allo psicodramma con Stearns: La numero 2 del mondo la spunta nel match più pazzo del torneo. “Una vittoria arrivata in modo incredibile, che ricorderò” ...

Wta Indian Wells: Jasmine Paolini batte ancora Kalinskaya e vola negli ottavi: Wta Indian Wells: Jasmine Paolini batte ancora Kalinskaya e vola negli ottavi: