Watch Dogs | il film potrebbe vedere davvero la luce ora che circolano i primi nomi

(Di lunedì 11 marzo 2024) Ildifarsi, visto che gli ultimi aggiornamenti indicano che sono stati individuati alcuniper la produzione. L’adattamento cinematografico del videogioco di Ubisoft si inserirebbe nel solco delle operazioni analoghe sempre più frequenti negli ultimi anni. Come riporta anche PC Gamer, iche girano sono qulli di Sophie Wilde come project lead, di Christie LeBlanc come sceneggiatrice e di Mathieu Turi come regista. Turi ha già diretto ilhorror Hostile e la LeBlanc ha scritto Oxygen per Netflix. Il tutto sarebbe coordinato da New Regency, la stessa che ha consentito la realizzazione deldi Assassin’s Creed. Anche se sembra che il progetto stia prendendo una forma più definita, i ...

Watch Dogs, film finalmente in sviluppo - Ecco regista, sceneggiatrice e protagonista: Pare che finalmente il film su Watch Dogs sia in lavorazione : Deadline l'ha riportato nelle scorse ore, citando il team di produzione, la sceneggiatrice (Christie Leblanc), il regista (Mathieu Turi) e la protagonista (Sophie Wilde)...

Watch Dogs: l'adattamento in live action sarebbe in lavorazione alla New Regency: Gli adattamenti di videogiochi continuano ad arrivare e l'ultimo sarebbe basato su una popolare serie Watch Dogs di Ubisoft. Deadline riporta che un film basato su Watch Dogs è in lavorazione presso la New Regency. Non si sa molto dell'adattamento, ma la star di Talk To Me Sophie Wilde è in trattative ...

Watch Dogs: tutto quello che dovete sapere sul film con protagonista Sophie Wilde: Watch Dogs: tutto quello che dovete sapere sul film con protagonista Sophie Wilde: Dopo un decennio di sviluppo, il film di Watch Dogs - tratto dal famoso videogame Ubisoft - è ufficiale: cosa dovete sapere.

Watch Dogs, film finalmente in sviluppo | Ecco regista, sceneggiatrice e protagonista: Watch Dogs, film finalmente in sviluppo | Ecco regista, sceneggiatrice e protagonista: Dopo dieci anni di limbo dal primo annuncio finalmente c'è un progetto concreto a cui è stato dato il via libera.

Watch Dogs: l’adattamento in live action sarebbe in lavorazione alla New Regency: Watch Dogs: l’adattamento in live action sarebbe in lavorazione alla New Regency: Watch Dogs è l'ultima serie di videogiochi Ubisoft a ottenere un adattamento cinematografico: secondo quanto riportato da Deadline ...