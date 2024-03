Wall Street apre in calo | Dj -0 | 23% | Nasdaq -0 | 22%

(Di lunedì 11 marzo 2024)negativa in attesa del dato sull'inflazione che sarà pubblicato domani. Il Dow Jones perde lo 0,23% a 38.625,27 punti, ilcede lo 0,22% a 16.046,23 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,21% a 5.111,84 punti.

Le Borse europee proseguono fiacche in vista dell'avvio, anticipato alle 14:30, di Wall Street . L'attenzione degli investitori si concentra sull'inflazione negli Stati Uniti il cui dato sarà ... (quotidiano)

Borsa: l'Europa negativa attende Wall Street, Milano -0,4%: Borsa: l'Europa negativa attende Wall Street, Milano -0,4%: (ANSA) - MILANO, 11 MAR - Le Borse europee proseguono fiacche in vista dell'avvio, anticipato alle 14:30, di Wall Street. L'attenzione degli investitori si concentra sull'inflazione negli Stati Uniti ...

Wall Street: futures scendono leggermente dopo la peggiore settimana per il Dow Jones da ottobre: Wall Street: futures scendono leggermente dopo la peggiore settimana per il Dow Jones da ottobre: I futures azionari statunitensi sono scesi lunedì, in linea con le perdite della scorsa settimana, mentre gli investitori si preparavano a ricevere nuovi dati sull’inflazione.

Come sarà la settimana a Wall Street Focus su Meta Platforms: Come sarà la settimana a Wall Street Focus su Meta Platforms: I mercati americani sono sui massimi annuali e sui massimi storici. Cosa accadrà da ora in poi Quali dinamiche attendere I prezzi sono saliti di oltre ...