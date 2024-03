Vuole un antinfiammatorio. Al diniego minaccia gli infermieri del pronto soccorso

(Di lunedì 11 marzo 2024) Foligno, 11 marzo 2024 - Sanitari ancora una volta sotto tiro, in balia delle intemperanze dei pazienti. La Polizia di Stato di Foligno ha denunciato un uomo di 65 anni per aver aggredito alcunin servizio di triage all'Ospedale, avvenuta ai primi di marzo. Nell’occasione, il 64enne, dopo essersi presentato al, ha preteso la somministrazione di un. Aldegli, l’uomo è andato in escandescenza,ndoli. Nonostante i tentativi del personale sanitario di riportarlo alla calma, l’uomo ha proseguito con la propria condotta, danneggiando una porta e allontanandosi. Sul posto sono poi intervenuti gli agenti del commissariato che, dopo aver acquisito i dati identificativi dell’uomo, lo hanno denunciato.

