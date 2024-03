Vuoi ricaricare gratis | almeno 5 volte | il tuo smartphone? Da oggi potrai farlo | cuocendo la pasta con questi 3 trucchi per risparmiare soldi ed energia

Leggi tutta la notizia su ilovetrading

(Di lunedì 11 marzo 2024) La sostenibilità passa anche dal fare diversamente gesti che facciamo abitualmente, senza pensarci. Che ci costano anche di più di quello che pensiamo. Eppure, basterebbe cambiare abitudini pertanti. Come?in modo differente la. Per un italiano, fare laè qualcosa che dovrebbe essere ben presente nel nostro Dna. E non solo perché veniamo etichettati come mangiatori di(insieme alla pizza) da chi vuol denigrarci. Per un italiano, un piatto disciutta è qualcosa che fa parte del nostro modo di essere. La mangiamo in tutti i modi, sia con ricette classiche, come laal pomodoro, sia con esperimenti più complicati. Non importa come, l’importante è che sia sul nostro tavolo, pronta ad essere divorata ...