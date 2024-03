Voto in Abruzzo | il cordinatore regionale del M5s Castaldi lascia l’incarico | “Chiedo scusa per non aver fatto di più”

(Di lunedì 11 marzo 2024) “Apro la mia personale riflessione sul ruolo da Coordinatore e la metto nelle mani del presidente Giuseppe Conte“. Il giorno dopo le elezioni ine il crollo al 7 per cento del Movimento 5 stelle, il coordinatoreGianlucaha deciso di fare un passo indietro. Una mossa arrivata poco prima delle parole del leader che ha ammesso “un risultato modesto” per il gruppo che, solo cinque anni fa, aveva raggiunto il 20% con la candidata Sara Marcozzi. Proprio quest’ultima alle ultime elezioni si è presentata come candidata di Forza Italia: un cambio casacca che non le ha permesso però l’elezione in consiglio(si è fermata a circa 1.150 preferenze).è stato il volto M5sche ha messo la faccia fin da subito sulla sconfitta: lui, subito dopo la diffusione delle prime ...

