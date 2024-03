Vomero | transenne in via Cimarosa per avvallamento | strada chiusa per i bus

Paura al Vomero, nuova voragine in via Kerbaker: NAPOLI. Aperta e chiusa nella stessa giornata di ieri. Il Vomero però mosra, con la nuova voragine in via Kerbaker, tutta la sua fragilità e la sua ...la strada dopo aver posizionato le transenne che ...

Vomero in tilt: a Piazza degli Artisti la gente si ribella e riapre la piazza: ...Nonostante il susseguirsi di dissesti che stanno mettendo ko la viabilità ordinaria del Vomero, ... Stamane la gente inferocita ha divelto le transenne, ripristinando materialmente una viabilità ...

Fiume di fango al Vomero la pioggia allaga la zona, sul posto vigili del fuoco e protezione civile: Fiume di fango al Vomero la pioggia allaga la zona, sul posto vigili del fuoco e protezione civile: Paura al Vomero dove un fiume di fango sta letteralmente attraversando diverse strade del quartiere. Le forti piogge di questa mattina stanno causando diversi allagamenti soprattutto nella zona di via ...

Voragine al Vomero, lavori per rimuovere il fango: il quartiere si divide su una possibile ztl: Voragine al Vomero, lavori per rimuovere il fango: il quartiere si divide su una possibile ztl: Domani il via all’intervento. Ma tiene banco il caos traffico dopo i pesanti disagi registrati nel fine settimana Previsto un nuovo sopralluogo ...