Volley | le migliori italiane della 24ma giornata di A1 Manfredini e Acciarri | giovani centrali crescono!

(Di lunedì 11 marzo 2024) LE24ªDI SERIE A1 NAUSICANome nuovo ma già sul taccuino di tanti addetti ai lavori. La centrale di Firenze sfodera una prestazione da circoletto rosso a Chieri chiudendo la sua partita con 9 punti, il 60% in attacco, un muro e due ace. MYRIAM SYLLA Le battitrici di Cuneo la prendono di mira e lei chiude con un ottimo 69% in ricezione, supportato da 10 punti ed il 40% in attacco, oltre a due muri. Partita di grande sostanza per la schiacciatrice di Milano. EKATERINA ANTROPOVA Qualche critica sul suo rendimento è aleggiata nelle ultime settimane, ma lei risponde così, con una partita super a Novara, con 26 punti, il 62% in attacco, due muri e tre ace. Niente male. SARA BONIFACIO E’ lei l’ultima ad arrendersi allo strapotere di Scandicci, che mette a più riprese ...