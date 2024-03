Volley femminile | c’è il Fenerbahce di Vargas e Lavarini tra l’Allianz e la finale di Champions Andata a Milano

(Di lunedì 11 marzo 2024) Tra il sogno delladiLeague e la realtà c’è di mezzo ilperche si appresta ad affrontare la doppia sfida di semialCloud domani, martedì 12 marzo) con la squadra che guida la classifica della regular season della prima divisione turca. E’ una partita complicata, come contro tutte le squadre turche d’elite, ma non impossibile per un Allianzche sembra aver superato il momento complicato che l’ha vista subire qualche sconfitta di troppo nelle ultime settimane. La doppia vittoria con Lodz nella sfida dei quarti e il successo rigenerante di sabato scorso con Cuneo che ha tenuto le meneghine in lotta per il secondo posto della regular season, hanno riportato il ...

Volley femminile A1, Antropova trascina Scandicci a Novara: super Egonu, ma Milano è terza. Mazzanti va in A2: Volley femminile A1, Antropova trascina Scandicci a Novara: super Egonu, ma Milano è terza. Mazzanti va in A2: Volley femminile, 24ma giornata in Serie A1: Scandicci passa a Novara e ipoteca il secondo posto, ma Milano ed Egonu non mollano. Mazzanti retrocede in A2.

