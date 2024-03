Volano gli stracci al Lecco | calciatori e tecnici contro il presidente | la nota

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 11 marzo 2024) Situazione delicatissima in casadopo le pesanti dichiarazioni di Paolo Leonardo Di Nunno: “ancora oggi nel calcio si vendono e si truccano le partite, ho paura di movimenti strani da parte dei nostri tesserati. Spero che mettano il telefono sottollo a tutti”, aveva dichiarato il. La frase ha scatenato la furia dei protagonisti. Ied itesserati per il“esprimono il proprio sconcerto per le dichiarazioni rilasciate dalPaolo Leonardo Di Nunno dopo la partita disputata nella giornata di ieri”. E’ ladiffusa dall’Asso. Il duro comunicato “Le sue affermazioni, riguardanti un presunto coinvolgimento dei tesserati in condotte illecite, sono semplicemente ...