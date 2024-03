Voci di Gaza – “Le donne sono invisibili ma in questa guerra stanno pagando un prezzo altissimo In aumento la violenza di genere”

Nelle scuole della Striscia di Gaza trasformate in rifugi per la popolazione si vive in stanze sovraffollate, senza acqua e in condizioni igieniche pessime. A descrivere la situazione degli sfollati ... (ilfattoquotidiano)

Gaza: Romanelli (parroco), “entrano armi ma non cibo”: Gaza: Romanelli (parroco), “entrano armi ma non cibo”: “Gaza è un girone dantesco. La popolazione si muove tra cumuli ... Ha chiamato anche quando la sua voce era debole”. “Le Voci di una tregua che si allontana sempre di più hanno ulteriormente fiaccato ...

Voci di Gaza – “Nel nord della Striscia le persone sono costrette a mangiare cibo per uccelli o per bestiame per sopravvivere”: Voci di Gaza – “Nel nord della Striscia le persone sono costrette a mangiare cibo per uccelli o per bestiame per sopravvivere”: Nel nord della Striscia di Gaza le persone sono costrette a mangiare erbe selvatiche e cibo per animali per sopravvivere ...

Israele e Hamas: Romanelli (parroco), “a Gaza entrano le armi ma non il cibo. Bambini condannati a morte per la fame”: Israele e Hamas: Romanelli (parroco), “a Gaza entrano le armi ma non il cibo. Bambini condannati a morte per la fame”: "Gaza, un girone dantesco dove la popolazione si muove tra cumuli di macerie, montagne di spazzatura, fogne rotte che sversano liquami ovunque e miasmi che salgono dai corpi rimasti sotto le macerie": ...