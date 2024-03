Vittoria Netta del Centrodestra | Marsilio Entra nella Storia d' Abruzzo

(Di lunedì 11 marzo 2024) Pescara - In una serata elettorale carica di tensione, Marcoha fatto il suo ingresso nel comitato elettorale per celebrare la suaalle elezioni regionali. "Mai negli ultimi 30 anni un presidente era stato riconfermato: è stata scritta una pagina die abbattuto un altro muro. Abbiamo chiesto altri 5 anni per continuare a crescere per completare un'opera di rilancio, ricostruzione e valorizzazione che stiamo mettendo in campo", ha dichiarato, visibilmente emozionato. Tuttavia, Gianluca Castaldi, coordinatore regionale del M5S, ha adottato un tono più prudente rispetto alla proclamazione di. "Sarei cauto nelle dichiarazioni perché i dati sono altalenanti. Credo che la partita sia ancora aperta. Dalle sezioni vediamo anche altro rispetto ...

La lezione dell'Abruzzo: Se la vittoria di Marco Marsilio appare netta, al centrosinistra sarà comunque utile tenere a mente la lezione che viene dall'Abruzzo. Fino a un mese fa la contea da cui i Fratelli d'Italia erano partiti ...

Elezioni Abruzzo 2024, risultati in DIRETTA: Marsilio verso la vittoria, FdI primo partito: ... con una vittoria di Marsilio che andrebbe a blindare il governo e soprattutto la posizione di ... 21:10 Picco di votanti a L'Aquila e Teramo I dati dell'affluenza alle ore 19 nelle città vede una netta ...

NETTA VITTORIA DI MARSILIO, CONFERMATO ALLA GUIDA DELLA REGIONE: Netta Vittoria DI MARSILIO, CONFERMATO ALLA GUIDA DELLA REGIONE: È Marco Marsilio il vincitore delle consultazioni regionali: il candidato del centrodestra è stato riconfermato per altri cinque anni alla ...

Elezioni in Abruzzo: Centrodestra in netto vantaggio. Marsilio verso la vittoria. Il “campo larghissimo” della Sinistra si ferma: Elezioni in Abruzzo: Centrodestra in netto vantaggio. Marsilio verso la Vittoria. Il “campo larghissimo” della Sinistra si ferma: con la Vittoria un po’ a sorpresa della candidata del campo largo, Alessandra Todde, che fino a poco tempo prima del voto era data in netto svantaggio. Stesso film in Abruzzo, con i sondaggi che hanno ...

Regionali Abruzzo, risultati: Marsilio verso la vittoria al 54,3%, D'Amico al 45,7%. Proiezioni e scrutinio in diretta: Regionali Abruzzo, risultati: Marsilio verso la Vittoria al 54,3%, D'Amico al 45,7%. Proiezioni e scrutinio in diretta: Il centrodestra vede il bis in Abruzzo, con il governatore uscente Marco Marsilio, in vantaggio crescente su Luciano D'Amico, che prenota la Vittoria. La seconda e la terza proiezione ...