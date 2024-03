Vittoria cruciale dell’Arezzo contro la Vis Pesaro per la salvezza e i play off

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di lunedì 11 marzo 2024) L’Arezzo sfodera una buona prova e continua il suo trend positivo tra le mura amiche. Dopo 20’ nei quali l’Arezzo fa vedere buone cose ma rischia in due disimpegni la partita si sblocca. Calcio di punizione che Gaddini si incarica di battere. Il suo lancio e teso e veloce e Chiosa, di testa, è lesto a sorprendere Neri. Si va al riposo con i padroni di casa in vantaggio di una rete e con altre due occasioni nelle quali è mancata la mira. La Vissi era resa pericolosa con Nicastro sul quale Trombini esce e salva. Nella ripresa gli uomini di Indiani iniziano subito con una intensità diversa e danno l’idea che vogliano chiudere quanto prima la pratica. Passano 16’ ed arriva il raddoppio. Donati fa una buona azione sulla fascia destra e mette a centro area dove è lesto Guccione ad insaccare per il raddoppio. Con la Vische fino a questo ...