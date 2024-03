(Di lunedì 11 marzo 2024) Arezzo 2 Vis Pesaro 1 (4-2-3-1): Trombini; Donati, Lazzarini, Chiosa, Coccia (22’ st Montini); Damiani, Mawuli; Pattarello (30’ st Settembrini), Guccione (40’ st Risaliti), Gaddini (22’ st Catanese); Gucci. All. Indiani. A disp. Borra, Ermini, Bianchi, Renzi, Castiglia, Foglia, Masetti, Sebastiani. VIS PESARO (4-3-2-1): Neri F.; Ceccacci (14’ st Neri G.M.), Tonucci (39’ st Molina), Rossoni (1’ st Zagnoni), Peixoto; Nina (1’ st Iervolino), Valdifiori (28’ st Pecile), Di Paola; Karlsson, Pucciarelli; Nicastro. All. Banchieri. A disp. Mariani, Polverino, Mattioli, Loru, Gulli, Da Pozzo, Kemayou. Arbitro: Di Cicco di Lanciano. Reti: 22’ pt Chiosa, 17’ st Guccione, 33’ st Nicastro. Note - Giornata autunnale, terreno buono; spettatori 2.749 (un centinaio ospiti); ammoniti Rossoni, Tonucci, Gucci, Pattarello, Neri G.M., Catanese, Mawuli; 44’ st espulso il dt della Vis Menga; ...

Panico al teatro Sistina a Roma durante ‘Natale in casa Cupiello’’ con Vincenzo Salemme (nella foto) quando, all’inizio dello spettacolo , un grosso Topo è spuntato in platea , creando il caos tra il ... (quotidiano)

“ Maria , ma che fai scusa?”. C’è posta per te, pubblico contro la De Filippi . È forse la prima volta che gran parte degli spettatori si schiera non dalla parte della famosa e amatissima conduttrice ... (caffeinamagazine)

Macron rinvia per la terza volta la sua visita in Ucraina: Nelle ultime settimane Macron ha adottato una posizione più dura nei confronti della Russia, ... Il presidente lettone Edgars Rink"vis, anch'egli su X, ha dichiarato: 'Non bisogna capitolare di fronte ...

Boom di ascolti ma l'uscita è un flop. Le lacrime della Ferragni non incantano: ... ribadisce il fondatore di Vis Factor. Anzi. La reputazione della Ferragni è peggiorata negli ... ha semplicemente detto di aver avuto altre crisi, ma che questa è stata un po' più dura delle altre. È ...

Vis, si fa dura Due sberle, poi rimonta sfiorata: Vis, si fa dura Due sberle, poi rimonta sfiorata: (4-2-3-1): Trombini; Donati, Lazzarini, Chiosa, Coccia (22’ st Montini); Damiani, Mawuli; Pattarello (30’ st Settembrini), Guccione (40’ st Risaliti), Gaddini ...

La Vis non sa più vincere, l'Arezzo passa per 2-1: La Vis non sa più vincere, l'Arezzo passa per 2-1: Dopo il pareggio ottenuto nella sfida contro il Pineto, la Vis prova a ritrovare i tre punti nella trasferta di Arezzo.

No Karlsson no party, la Vis Pesaro soffre nonostante Nicastro: No Karlsson no party, la Vis Pesaro soffre nonostante Nicastro: PAGELLE - Da quando si è inceppato il biondo i biancorossi non vincono. Poche sufficienze in quel di Arezzo per tutto il collettivo Filippo Neri 5,5: non appare sicuro sull’inzuccata di Chiosa, rimane ...