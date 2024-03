Violenze al rione Libertà | in casa con oltre 80 grammi di droga | 25enne scarcerato

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 11 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stato interrogato questa mattina in carcere dal giudice Roberto Nuzzo, Vincenzo Cinque, 25 anni, arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, perché trovato in possesso di80didopo la perquisizione inpresso la propria abitazione. Portato in caserma l’uomo era stato trovato con addossoun grammo di cocaina e quindi era stato tradotto in carcere. Ilè uno dei quattro uomini colpiti da un’ordinanza di misura cautelare in merito all’inchiesta sulla vicenda ale indagati a vario titolo per tortura, sequestro di persona e rapina ai danni di tre giovani (tra cui un minore) di San Leucio del Sannio. Questa mattina l’uomo, ...