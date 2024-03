“Violenza di genere e violenza assistita” | il percorso formativo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 11 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“di”, parte un nuovonell’ambito del progetto “Non vedo, non sento, non parlo”, progetto selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, e promosso dalla cooperativa sociale La Goccia di Avellino in qualità di soggetto capofila, nel bando Ricucire i Sogni – Iniziativa a favore dei minori vittime di maltrattamento. La formazione di base rientra nelle azioni del progetto che ha come obiettivo primario quello di creare e promuovere una rete integrata per garantire risposte e interventi a supporto dei minori maltrattati. Per questo, dopo gli incontri formativi dedicati nei mesi scorsi a insegnanti, ...