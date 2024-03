Violento scontro tra un furgone e un camion | un conducente è stato estratto dalle lamiere

Un ragazzo di 23 anni è morto in uno schianto tra la sua auto e il camion : l'incidente è avvenuto verso le 12.30 a Esine , in provincia di Brescia.Continua a leggere (fanpage)

Incidente a Montebelluna, violento scontro tra un'auto e un furgone: tre feriti: Incidente a Montebelluna, Violento scontro tra un'auto e un furgone: tre feriti: MONTEBELLUNA (TREVISO) - Grave incidente oggi, 11 marzo, intorno alle 12.30 tra un'auto e un furgone. L'impatto violentissimo sulla Strada regionale 348, poco dopo il distributore Galoil.

Biella, incidente a Buronzo: scontro tra auto e camion, un morto e un ferito: Biella, incidente a Buronzo: scontro tra auto e camion, un morto e un ferito: Incidente a Buronzo, in provincia di Biella, oggi 11 marzo 2024. scontro tra auto e camion, morto il conducente della vettura.

Violento incidente tra un mezzo pesante e un furgone: 2 feriti gravi in ospedale: Violento incidente tra un mezzo pesante e un furgone: 2 feriti gravi in ospedale: Grave incidente stradale stamattina a Muggiò. Intorno alle 12 lo scontro tra un furgone e un mezzo pesante. L’incidente è avvenuto in via Monte Grappa.