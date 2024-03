Vincitori Oscar 2024 | la lista completa dei premi | chi ha vinto la statuetta? Film | attori | attrici e registi

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 11 marzo 2024) È andata in scena questa notte al Dolby Theatre di Los Angeles la 96esima edizione degli. Negli Stati Uniti su ABC, la cerimonia è stata condotta da Jimmy Kimmel. L’Italia ha seguito la diretta grazie alla trasmissione in onda su Rai 1 con la conduzione delgiornae conduttore tv Alberto Matano. Inviato a Los Angeles il giornadel TG1 Paolo Sommaruga., i: chi haPer l’Italia era in gara alla notte degliMatteo Garrone con ilIo, Capitano, entrato nella cinquina della categoria Miglior...