Vince il nibbiano Bagnolese al 10° ko consecutivo

(Di lunedì 11 marzo 2024)E VALTIDONE: Murriero, Esposito (35’st Pinton), Borsatti (11’st Bernardi), Ababio, Fogliazza, Boccenti, Vingiano (43’st Kenzin), Jakimovski, Grasso, Minasola (44’st Compaore), Lancellotti (44’st Celotti). A disp: Valizia, Menzani, Michelotto, Ferro. All: Rastelli.Scardovelli, Davide Calabretti, Daniele Calabretti, Ganassi (26’st Curcio), Ogunleye, Curti, Coscelli (36’st Saccani), Piras, Posponi, Corbelli (42’st Fino), Napoli. A disp: Giaroli, Baldini, Fiorentino, Prendi, Lecce, Scalea. All: Rizzo. Arbitro: Ghirardi di Ravenna. Reti: Vingiano al 13’pt, Coscelli 25’pt, Fogliazza 9’st, Grasso 30’st e su rig. 41’st, Napoli 34’st. Note: ammoniti Borsatti, Posponi, Minasola e Scardovelli. Decimasconfitta di fila per la, che perde la 23ª partita ...

Correggese - Calcio Zona Predosa 1 - 0: cronaca e risultato: CORREGGIO - La Correggese vince e convince contro il Calcio Zola centrando la terza vittoria consecutiva in campionato grazie ...a un lungo stop dopo l'infortunio di domenica scorsa in casa del Nibbiano ...

Correggese - Calcio Zona Predosa 1 - 0: cronaca e risultato: CORREGGIO - La Correggese vince e convince contro il Calcio Zola centrando la terza vittoria consecutiva in campionato grazie ...a un lungo stop dopo l'infortunio di domenica scorsa in casa del Nibbiano ...

Calcio: La Pieve torna al successo, ok anche il San Felice. Ko Cavezzo, V. Camposanto e Quarantolese: Calcio: La Pieve torna al successo, ok anche il San Felice. Ko Cavezzo, V. Camposanto e Quarantolese: Nel Girone A di Eccellenza, torna alla vittoria La Pieve Nonantola che, passata in svantaggio 0-1 contro l'Agazzanese, ribalta il risultato tra il 68' e l'80' segnando quattro gol per il 4-1 finale ...

La Cittadella non si ferma. Anche in 10 sbanca Montecchio: La Cittadella non si ferma. Anche in 10 sbanca Montecchio: Nemmeno l’inferiorità numerica dopo appena 9’ ferma la corsa della "schiacciasassi" Cittadella, che con 3 reti nella ripresa Vince anche a Montecchio e sale a +7 sul Terre di Castelli, in campo oggi a ...

Serie B: il Venezia vince e torna secondo, a -5 dal Parma: Serie B: il Venezia Vince e torna secondo, a -5 dal Parma: Si è conclusa la 27a giornata di serie B con tre posticipi: vittorie pesanti per Venezia e FeralpiSalò (0-2 a La Spezia), pareggio scoppiettante tra Pisa e Modena (2-2). Il gol immediato di Gytkjaer ...