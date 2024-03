Villa Giaquinto premiata da 012Academy per il progetto M’arrancio

(Di lunedì 11 marzo 2024) Caserta. Il Comitato perè stato premiato per il” durante la finale dedicata alla Imprese Abitanti della X edizione di. La cerimonia rappresenta una delle due conclusioni del percorso di alta formazione che l’Innovation hub 012factory porta avanti da dieci anni, e che nel 2023 ha costruito insieme ad Appennino l’Hub per formare imprenditori innovativi ma pure chi decide di investire nell’imprenditoria sociale, culturale e creativa. L’appuntamento dedicato si è tenuto a Rimini, dove le 7 finaliste hanno presentato i loro progetti davanti alla giuria che ha scelto Diffonde di Ancona ma ha deciso di assegnare un premio anche a “” per la qualità della proposta. L’obiettivo del percorso già iniziato dal Comitato per ...

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a casertanotizie©

“Noi capitani in una terra da Oscar ma senza un tetto”: l’iniziativa a Caserta aspettando la notte di Hollywood: “Noi capitani in una terra da Oscar ma senza un tetto”: l’iniziativa a Caserta aspettando la notte di Hollywood: Comitato per Villa Giaquinto, Comitato Caserta Città di Pace, Comitato Parco degli Aranci, Compagnia della Città, Cittadinanza Attiva Caserta, Kalifoo Ground, Laboratorio Sociale 1000 Piani, Lipu ...

CASERTA - Villa Giaquinto, il presidente Petrella: un modello di gestione e di economia per la città: CASERTA - Villa Giaquinto, il presidente Petrella: un modello di gestione e di economia per la città: 15:05:05 CASERTA. Comitato di Villa Giaquinto, l'intervista al presidente Raffaele Petrella: «Mostrare alle istituzioni e alla popolazione che esiste un modello di cittadinanza attiva sostenibile ...

Villa Giaquinto, l'appello dei volontari: «Cantiere, garantire tutela del verde»: Villa Giaquinto, l'appello dei volontari: «Cantiere, garantire tutela del verde»: Sono alcune delle centinaia di specie piantate dai volontari in villetta Giaquinto con due finalità: una estetico-funzionale per rendere ancora più green l'area verde attrezzata di via Galilei e ...