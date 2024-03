Viabilità Roma Regione Lazio del 11-03-2024 ore 20 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 11 marzo 2024)DELL’ 11 MARZOORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 FIRENZE-A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA AL KM 486 PERMANGONO CODE PER 4 KM TRA ATTIGLIANO E ORTE IN DIREZIONE; SEMPRE SULLA A1 UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN DIREZIONE OPPOSTA TRA PONZANO E MAGLIANO SABINA; ATTENZIONE SULLA STRADA REGIONALE DI FROSINONE E GAETA, DOVE A CAUSA DI UN AFRANA AVVENUTA NEL TERRITORIO DI LENOLA SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA ALL’ALTEZZA DEL KM 37. E STASERA ALLO STADIO OLIMPICO ALLE 20.45 SI GIOCA-UDINESE, VALEVOLE PER LA 28^GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE A: COME DI CONSUETO ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ NELLA ZONA DEL FORO ITALICO E ...