Viabilità Roma Regione Lazio del 11-03-2024 ore 19 | 45

(Di lunedì 11 marzo 2024)DELL’ 11 MARZOORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 FIRENZE-A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA AL KM 486 PERMANGONO CODE PER 4 KM TRA ATTIGLIANO E ORTE IN DIREZIONE; SEMPRE SULLA A1 UN ALTRO INCIDENTE, QUESTO AVVENUTO DA POCO, RALLENTA IL TRAFFICO IN DIREZIONE OPPOSTA TRA PONZANO E MAGLIANO SABINA; INCIDENTE SEGNALATO ANCHE SULLA A12 ALL’ALTEZZA DI TORRIMPIETRA IN USCITA DALL’AURELIA, INCIDENTE CHE AL MOMENTO NON CREA DISAGI ALLA CIRCONE; CIRCONE CHE STA RIENTRANDO NELLA NORMA SUL RACCORDO ANULARE, PERMANGONO CODE RESIDUE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE LAURENTINA E APPIA; CODE ANCORA PRESENTI ANCHE SUL TRATTO ...