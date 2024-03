Viabilità Roma Regione Lazio del 11-03-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 11 marzo 2024)DE11 marzoORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL PERCORRENDO LA DIRAMAZIONESUD PER INCIDENTE CODE TRA BARRIERASUD ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN INGRESSO NELLA CAPITALE SUL TRATTO URBANO CODE TRA VIA FIORENTINI E POROTNACCIO SIREZIONE TANGENZIALE EST IN VIA TIBURTINA SI RALLENTA YTRA VIALLNOVA E TIVOLI NELLE DUE DIREZIONI IN VIA CASILINA R ALLENTAMENTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NELLE DUE DIREZIONI MENTRE IN VIA PRENESTINA CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E VIS DI TORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONA Servizio fornito da Astral