Viabilità Roma Regione Lazio del 11-03-2024 ore 09:15 (Di lunedì 11 marzo 2024) Viabilità DE11 marzo 2024 ORE 7.20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA LE USCITE CASSIA ED AURELIA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA CODA TRA LE USCITE BUFALOTTA E Roma T ERAMO E PIU AVANTI TRA CASILINA ED APPIA SUL TRATTO URBANO CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E PORTONACCIO DIREIZONE TANGENZIALE EST SI RALLENTA SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD ALTEZZA SETTEBAGNI DIREZIONE GRANDFE RACCORDO ANULARE IN VIA FLAMINIA TAFFICO RALLENTATO ALTEZZA MALBORGHETTO DRIEZIONE Roma Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynews
Notizie Correlate
Viabilità DE11 marzo 2024 ORE 7.20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA LE USCITE CASSIA ED AURELIA IN CARREGGIATA ... (romadailynews)
Viabilità DE11 marzo 2024 ORE 7.20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA LE USCITE CASSIA ED AURELIA IN CARREGGIATA ... (romadailynews)
Viabilità DE11 marzo 2024 ORE 7.20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA LE USCITE CASSIA ED AURELIA IN CARREGGIATA ... (romadailynews)
Video di Tendenza
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma