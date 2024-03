Via lattea | seggiovia chiusa Ma poi nevica | follia burocratica e turisti inferociti

(Di lunedì 11 marzo 2024) “Ma ci prendete in giro? Ci sono quasi due metri di neve e voi chiudete lapiù bella? Quella che porta nella spettacolare area del Genevris?” si lamentano i, inglesi danesi, norvegesi e perfino francesi e belgi che hanno scelto le piste della Viaper le settimane bianche sulle Alpi occidentali. Si tratta del secondo comprensorio sciistico d'Europa per estensione e per numero di impianti, storicamente legato alla famiglia Agnelli, oggi di proprietà di un fondo inglese (Icon), sebbene circoli con insistenza la voce che possa tornare, dopo decenni, nel portafoglio di casa Agnelli: sarebbe interessato personalmente Andrea, “silenziato” a seguito delle vicende bianconere. La società ViaSpa, (Presidente, confermato dopo l'acquisizione da parte di Icon, Giovanni Brasso) gestisce 400 km ...

