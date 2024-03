Verso l’esame di maturità Ragazzi in trepidazione | comincia il conto alla rovescia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 11 marzo 2024) Pistoia, 11 marzo 2024 – Iniziano tutti i passaggi burocratici in vista della2024 per circa 2mila e 500 studenti pistoiesi che stanno frequentando gli ultimi mesi del quinto anno della scuola secondaria di secondo grado. A Pistoia saranno circa 65 le commissioni impegnate nella prova di Stato, con 65 presidenti di commissione e centinaia di docenti che si occuperanno di valutare gli elaborati e la prova orale degli alunni. La prima prova scritta è stata fissata per il 19 giugno con modalità identiche in tutti gli istituti con una durata massima di sei ore. Si tratta dell’elaborato di italiano e serve a valutare la padronanza della lingua così come le capacità espressive del singolo alunno. Come consuetudine, saranno sette le tracce disponibili che faranno riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, ...