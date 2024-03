Verso Barcellona-Napoli | parla anche Nando Orsi

(Di lunedì 11 marzo 2024) Hato soprattutto del, ex portiere, allenatore e commentatore, a Radio Marte nel corso di ‘Marte Sport Live’. Di seguito le sue dichiarazioni: “La squadra partenopea contro ildeve evitare amnesie in fase difensiva, quello che è il vero tallone d’Achille della squadra. In questi tipi di gare se sbagli diventa problematico recuperare. E poi occorre cercare di più i due giocatori che stanno facendo la fortuna del nuovo allenatore. Osimhen e Kvaratskhelia stanno in forma, il georgiano ha gamba ed ispirazione, Victor è sempre un giocatore trascinante”., oltre Kvara e Osi “Serveschierare un centrocampo granitico e tosto. La gara di domani può dare una svolta alla stagione, perché con il passaggio ai quarti ci sarebbe ...

Il Napoli ha ripreso gli allenamenti dopo il pari col Torino, con buone notizie dall’infermeria in vista del Barcellona : rientri parziali per Rrahmani , Cajuste e Ngonge . CALCIO Napoli – Il Napoli ... (napolipiu)

Tra poco più di 48 ore andrà in scena Barcellona – Napoli: il club partenopeo ha reso noto il report di questa mattina. Manca davvero poco, martedì sera andrà in scena l’appuntamento più importante ... (spazionapoli)

Napoli verso Barcellona: Rrahmani, Cajuste e Ngonge in gruppo: Napoli Verso Barcellona: Rrahmani, Cajuste e Ngonge in gruppo: Allenamento di vigilia per il Napoli di Francesco Calzona che domani sera sara' impegnato nella sfida di ritorno degli ottavi di Champions League contro ...

Barcellona, Xavi verso il Napoli: "È la partita più importante della stagione": Barcellona, Xavi Verso il Napoli: "È la partita più importante della stagione": Il tecnico blaugrana nella conferenza della vigilia del match di Champions League: "Siamo stati i migliori all'andata, dovremo esserlo anche al ...

Barcellona in campo verso il Napoli: 5 assenze per Xavi e discorso alla squadra. Gioca un 2007 VIDEO: Barcellona in campo Verso il Napoli: 5 assenze per Xavi e discorso alla squadra. Gioca un 2007 VIDEO: Barcellona in campo in vista del Napoli: 5 assenze per Xavi e discorso alla squadra. Pronto a lanciare un 2007 VIDEO ...