Verona | 12enne sequestrata da due stranieri | grida e si salva

Portati in carcere a Verona due uomini di 37 e 27 anni accusati di aver molestato una 12enne all’uscita da scuola (notizie.virgilio)

Sarebbe stata avvicinata dai due sconosciuti all’uscita di scuola , afferrata con la forza e trascinata in un angolo di una strada secondaria dove sarebbe stata poi molestata . È quanto accaduto a ... (ilfattoquotidiano)

Verona, 10 marzo 2024 – Dodicenne sequestrata da due uomini all’uscita dalle scuola. L’hanno portata in un angolo appartato vicino a un parco per abusare sessualmente di lei, che per fortuna è ... (ilrestodelcarlino)