Ventiduesima giornata Basket Serie A 2023 2024 | il punto

(Di lunedì 11 marzo 2024) Il big match dellatra Virtus Bologna e Olimpia Milano se lo aggiudicano i felsinei per 84-75. Ciò non basta però per agganciare Brescia che, vincendo contro Scafati(89-78), rimane in vetta alla classifica. Cadono, invece, Venezia e Napoli, rispettivamente contro Sassari(78-71) e Tortona(96-72). Bene Varese che supera Brindisi(81-73) Trento che asfalta Pesaro(109-82), e Pistoia che passa a Cremona(67-74). Nell’anticipo del sabato, Treviso si impone su Reggio Emilia(71-63).: I RISULTATI VIRTUS BOLOGNA-OLIMPIA MILANO 84-75 DERTHONA-NAPOLI 97-72 VARESE-BRINDISI ...

