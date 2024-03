Venezia-Bari | scontri prima della partita | feriti tre agenti | VIDEO

(Di lunedì 11 marzo 2024) Il match del campionato di Serie B trasi è concluso sul risultato di 3-1 con i gol realizzati da Gytkjaer, Altare e Pohjanpalo. Per gli ospiti inutile il momentaneo 2-1 di Puscas. Ilsi porta a 54 punti e si conferma pienamente in corsa per la promozione diretta. Si sono registrati momenti di tensione: tresono statinegli incidenti fuori dallo stadio. La condanna di Nicola Molteni “Quanto accaduto aè intollerabile: solidarietà e vicinanza aglida tanta criminale vigliaccheria, basta violenza contro gli operatori di polizia. Confido che gli inquirenti possano a breve individuare i colpevoli comminando loro le adeguate ...

