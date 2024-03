Varese | mamma Andrea Bossi | ' parlare di mio figlio ora inutile | attendo conclusione prove'

(Di lunedì 11 marzo 2024) Milano, 11 mar. (Adnkronos) - "Io non devo dire più niente di mio, ogni parola sarebbe stupida ein un momento del genere. Vogliamo soltanto il nostro dolore, fin quando non si capisce qualcosa di concreto". A, per la prima volta, è ladi, il ventiseienne ucciso con una coltellata alla gola da ignoti, riusciti poi a dileguarsi, lo scorso 26 gennaio a Cairate, nel varesotto. A 'La vita in diretta', il programma condotto da Alberto Matano su Rai1, la donna ha affermato: "Dire che cos'è l'per me è una cosa stupida, chi ha conosciuto miosa com'era. Era un ragazzo di ventisei anni, con anche magari delle pecche o dei problemini, tutto quello che vuoi… ma chi l'ha conosciuto sa com'era". Sospettati ...

Andrea Bossi, la mamma Rosanna a La Vita in Diretta: «Non so se la giustizia...». Il toccante sfogo in tv: Andrea Bossi, la mamma Rosanna a La Vita in Diretta: «Non so se la giustizia...». Il toccante sfogo in tv: Parla la mamma di Andrea Bossi, il ragazzo di 26 anni di Cairate (Varese) ucciso lo scorso 26 gennaio, e lo fa per la prima volta a La Vita ...

Omicidio Andrea Bossi, la mamma del ragazzo ucciso a Cairate a La Vita in Diretta: “Attendiamo tutte le prove”: Omicidio Andrea Bossi, la mamma del ragazzo ucciso a Cairate a La Vita in Diretta: “Attendiamo tutte le prove”: La madre del 26enne parla pubblicamente per la prima volta. In carcere due giovanissimi con la più pesante della accuse ...

Ventenne investita da auto a Gavirate, nessuno si ferma: "Chi ha visto ci aiuti": Ventenne investita da auto a Gavirate, nessuno si ferma: "Chi ha visto ci aiuti": Dolorante e piangente sul marciapiede, la ragazza non ha ricevuto aiuto, anche se in quel momento transitavano altre auto e pedoni: nessuna solidarietà, solo indifferenza. La madre lancia un appello p ...