Vanessa Hudgens è incinta | sul red carpet degli Oscar 2024 la prima foto con il pancione

(Di lunedì 11 marzo 2024)ha svelato di esserenel corso della cerimonia. L’attrice ha sfilato sul redesibendo per lavolta il. Si tratta del primo figlio per lei e il marito Cole Tucker.

Ultimo aggiornamento 10 Marzo 2024 9:50 pm by Redazione Ebbene sì: Vanessa Hudgens è incinta . L’attrice, diventata popolare come protagonista di High School Musical, ha fatto il suo annuncio sulla ... (latuafonte)

Tanti i divi sul red carpet degli Oscar 2024 , come da tradizione al Dolby Theatre. Spazio anche per l’attrice e cantante Vanessa Hudgens , che ha celebrato le sue nozze con Cole Tucker lo scorso ... (dilei)

Vanessa Hudgens ha scelto il total black per la serata degli Oscar 2024: sul red carpet ha annuncia to la gravidanza , mostra ndo per la prima volta il pancione.Continua a leggere (fanpage)

Oscar 2024, top e flop dei look sul red carpet: Ariana fior di fragola, Jennifer Lawrence pronta per Ascot: Oscar 2024, top e flop dei look sul red carpet: Ariana fior di fragola, Jennifer Lawrence pronta per Ascot: Sul red carpet degli Oscar 2024 le star non ci hanno regalato particolari guizzi di stile, con la solita Zendaya che non sbaglia un ...

Oscar 2024, i beauty look tra déjà vu e qualche sorpresa (indigena e make up free): Oscar 2024, i beauty look tra déjà vu e qualche sorpresa (indigena e make up free): Dal club del bob al fascino Old Hollywood al trucco nude: tra tanti beauty look classici, gli Oscar 2024 regalano sorprese. Eccole ...

Vanessa Hudgens annuncia la gravidanza mostrando il pancione sul red carpet degli Oscar: «Entrerò negli annali»: Vanessa Hudgens annuncia la gravidanza mostrando il pancione sul red carpet degli Oscar: «Entrerò negli annali»: Sicuramente, quando Vanessa Hudgens ha fatto la sua entrata e ha sfilato davanti ai fotografi con il suo pancione, ha lasciato tutti a bocca aperta: l'attrice ha annunciato così la sua prima ...