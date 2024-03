Valsoia | 112 mln di ricavi | ma utili in calo -9%

Valsoia: utile netto in calo (-9,4%), ricavi 2023 salgono a 113 mln: Valsoia: utile netto in calo (-9,4%), ricavi 2023 salgono a 113 mln: Milano, 11 mar. (askanews) – Il 2023 per Valsoia si è chiuso con ricavi di vendita in crescita dell’11,3% a 112,82 milioni di euro mentre l’utile netto del periodo è sceso a 7,22 milioni di euro, in c ...

Valsoia, utile 2023 in calo a 7,2 milioni. Dividendo di 0,38 euro: Valsoia, utile 2023 in calo a 7,2 milioni. Dividendo di 0,38 euro: Valsoia, società attiva nel mercato dei prodotti per l'alimentazione salutistica e quotata su Euronext Milan, ha chiuso il 2023 con ricavi di ...