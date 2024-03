Valditara | “La dispersione scolastica degli alunni stranieri è al 30% | situazione drammatica Le soluzioni? Copiamo le migliori pratiche che si fanno in Europa”

Ammonta a 790 milioni di euro il finanziamento complessivo autorizzato, con decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara , per il nuovo piano di riduzione dei Divari ... (orizzontescuola)

ISTRUZIONE E RICERCA: ISTRUZIONE E RICERCA: Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha annunciato che "nell’ambito del ... presidente nazionale Anief - la lotta alla dispersione e il rilancio dell'orientamento rischiano ...

Valditara: "Giusto fare classi aggiuntive di lingua italiana per gli stranieri": Valditara: "Giusto fare classi aggiuntive di lingua italiana per gli stranieri": Ultime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ...

Valditara: “Potenziare l’italiano con corsi di lingua obbligatori per studenti stranieri”: Valditara: “Potenziare l’italiano con corsi di lingua obbligatori per studenti stranieri”: “Gli studenti stranieri hanno un anno in meno di preparazione rispetto agli studenti italiani di conseguenza aumenta la loro dispersione scolastica".