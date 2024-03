USA | bufera Trump | “Hitler fece anche cose buone”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 11 marzo 2024) USA,attorno al candidato alla presidenza americana Donald: le sue dichiarazioni su Adolfnon sono passate inosservate Se ha trovato un modo per far parlare di sé ci è riuscito alla grande.se il risultato non è affatto dei migliori. Donaldha scatenato attorno a lui una vera e propriadi polemiche. D’altronde non potrebbe essere altrimenti visto che le sue dichiarazioni nei confronti di Adolfnon sono passate inosservate. Si tratta di un vero e proprio elogio nei confronti del dittatore tedesco, nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, per quello che ha fatto in passato. Il candidato alla presidenza USA, Donald(Ansa Foto) Notizie.comNon si è trattato di un errore o altro: Donald ...