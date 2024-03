Urbanistica | il quartiere Tek di Bologna | case | verde e cultura attorno al Centro meteo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 11 marzo 2024), 11 marzo 2024 – Sono circa 277 ettari in tutto, tra la Bolognina e San Donato, su cui convergono anche i progetti del tram, del metrobus e la riqualificazione di aree dismesse come le ex officine Casaralta, dove troveranno posto anche gli alloggi per ricercatori attratti in città. Si tratta di un progetto molto ambizioso, quello del ‘Tek’, che raggruppa una delle architravi del lepore-pensiero: rigenerare il quadrante Stalingrado-Fiera-Parco Nord, per farne un nuovocittadino in continuità con la trasformazione di cui è protagonista, lentamente, la Bolognina. Con oltre 1,5 miliardi di euro di investimenti pubblici e privati, in parte anche grazie al Pnrr,è pronta a trasformare un intero distretto per farne la sua ‘Silicon Valley’, capace di dialogare con il mondo. Il patto, Palazzo d’Accursio l’ha stretto ...