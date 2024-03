Uomo accoltellato in piazza Umberto a Bari | ferito all' addome e ricoverato in ospedale | caccia all' aggressore

(Di lunedì 11 marzo 2024) Colpito a coltellate per strada in pieno centro di, in, l'di 55 anni è stato subito soccorso e non riporterebbe ferite gravi

Uomo accoltellato in piazza a Bari, non è grave: Uomo accoltellato in piazza a Bari, non è grave: Un Uomo di 55 anni è stato accoltellato all'addome questa mattina in piazza Umberto, nel pieno centro di Bari. L'Uomo, italiano, ha riportato ferite lievi ed è stato trasportato in codice giallo al pr ...

Roma, sorprende un uomo a orinare davanti casa e lo accoltella dopo una lite: Roma, sorprende un Uomo a orinare davanti casa e lo accoltella dopo una lite: Sorprende un Uomo ad orinare vicino l'ingresso di casa, litigano e lo accoltella. È accaduto ieri sera alle 19 circa, in via ...