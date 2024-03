Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 11 03 24

(Di lunedì 11 marzo 2024) Oggi si parlava di persone con cui uno andrebbe a prendersi “anche semplicemente un caffè di 15 minuti“. Ecco, a me ne sono venute in mente un paio con cui farei volentieri duecchiere, dopo questadi. La prima è Maria De Filippi. Perché sarei proprio curiosa di sapere perché oggi percul*va sarcastica quel bambacione di Mario Verona mentre difendeva a spada tratta Sabrina. Due tizi che invece io trovo più simili di quel che sembra, visto che entrambi stavano uscendo con persone di cui poco gli importava. E, anzi, se proprio proprio dovessi ironizzare sul comportamento discutibile di uno tra loro, sarebbe Sabrina e non certo il bambacione. Perché che al Verona interessi poco o nulla sia di quella Sara che di quella Monika mi pare sufficientemente evidente. L’aveva già fatto capire la volta ...

