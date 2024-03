Uomini e Donne anticipazioni settimanali | arriva un nuovo tronista | Brando in pausa

(Di lunedì 11 marzo 2024) Ledella settimana che va dall’11 al 15 marzo dirivelano che al Trono Classico non mancheranno i colpi di scena. Tra di essi ci sarà una decisione inaspettata presa daEphrikian, ma anche l’arrivo di un. Ecco tutto quello che succederà. Beando Ephrikian fa una richiesta a Maria De Filippi a UeD Nelle prossime puntate divedremo cheEphrikian discuterà animatamente con Raffaella Scuotto. Quest’ultima deciderà addirittura di abbandonare lo studio nel momento in cui vedrà ilchiedere di ballare con Beatriz D’Orsi. La napoletana rimarrà molto male, al punto che andrà via., di conseguenza, discuterà con alcuni ...

Beatriz D’Orsi spoilera la scelta di Brando Ephrikian: Beatriz D’Orsi spoilera la scelta di Brando Ephrikian: Beatriz D'Orsi spoilera la scelta di Brando Ephrikian Quello che la ragazza ha scritto sembra essere un grosso spoiler ...

UeD, ex tronista pubblica singolo come cantante: “Sembra Irama!”: UeD, ex tronista pubblica singolo come cantante: “Sembra Irama!”: Un noto ex tronista di Uomini e Donne, Francesco Monte, ha pubblicato il suo primo singolo come cantante ma i fan hanno notato subito una somiglianza con un altro artista: si tratta di Irama!

Uomini e Donne oggi: Ida Platano scrive un biglietto a Mario, lui ritorna: Uomini e Donne oggi: Ida Platano scrive un biglietto a Mario, lui ritorna: Le anticipazioni di Uomini e Donne: cosa succede nella puntata di oggi, 11 marzo 2024 Si è chiusa con l'addio di Mario Cusitore e l'indecisione di Brando ...