Uomini e donne anticipazioni | Gemma e Tina tornano a litigare | nuove dame per Mario

(Di lunedì 11 marzo 2024) Nelleditorna la vecchia rivalità trache litigano nello studio del dating showsulle puntate diregistrate in queste ore e che saranno trasmesse nelle prossime settimane. In attesa della scelta di Brando Ephrikian, ecco cosa è successo oggi negli studi del dating show condotto da Maria De Filippi. Le, che contengono spoiler, sono state svelate da Lorenzo Pugnaloni attraverso i suoi aggiornamenti sul suo profilo Instagram.diNonostante l'attesa, le puntate registrate oggi non riguardano Brando Ephrikian, il tronista che la scorsa settimana ha mandato ...