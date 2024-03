Uno studente su quattro non si sente a proprio agio a scuola | ma l’80% ha un buon rapporto con gli insegnanti

Niente gite scolastiche per i maturandi: «Viaggi troppo cari, uno studente su due sarà costretto a non farla»: Niente gite scolastiche per i maturandi: «Viaggi troppo cari, uno studente su due sarà costretto a non farla»: I maturandi dovranno addio alla gita scolastica dell'ultimo anno. Il viaggio della maturità è stato un vero e proprio must per molte generazioni che hanno vissuto amori, momenti ...

Studente agrigentino torna dalla gita in Toscana con la meningite, ricoverato in rianimazione: studente agrigentino torna dalla gita in Toscana con la meningite, ricoverato in rianimazione: Uno studente di 13 anni di un istituto di Agrigento è stato ricoverato nel week end in Terapia intensiva in un ospedale di Palermo per i sintomi di una meningite. Il ragazzo era stato in viaggio d'ist ...

Roma, baby gang rapina uno studente. La vittima: “Nessun cittadino mi ha soccorso”: Roma, baby gang rapina uno studente. La vittima: “Nessun cittadino mi ha soccorso”: Lo studente rapinato a Roma: la vicenda Il ragazzo stava camminando ... Non vedendo nessun tipo d’aiuto, al ragazzo non è rimasto altro che provare a inseguire uno dei piccoli criminali, quantomeno ...