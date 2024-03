Università | a Pavia studenti in piazza | Senza borse di studio dovremo abbandonare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 11 marzo 2024), 11 marzo 2024 – “Vogliamo continuare a studiare e vorremmo farlo mangiando e con un tetto sulla testa”. Con queste motivazioni questa mattina un gruppo didel Coordinamento per il diritto allo-Udu sono scesi di nuovo in. Lo hanno fatto nel cortile del rettorato dell’ateneo pavese per rivolgere un appello al rettore Francesco Svelto, alla Regione Lombardia e al governo Meloni. Nonostante un recente aumento dei fondi di 900mila euro, 1.218pavesi risultano ancora privi di borsa di. Mancano 6,5 milioni di euro sul totale dei 17 milioni necessari per garantire una copertura completa. “Da ottobre aspettiamo il pagamento delledie glinon sanno come pagare l’affitto e le ...