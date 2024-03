Un’Italia senza bambini

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 11 marzo 2024) "Il villaggio in cui ci siamo trasferiti nell’Italia centrale è adorabile – vecchie case in pietra e ulivi su una collina – ma è stranamente deserto per la maggior parte del tempo”, scrive Paul Wood sullo Spectator. “Un vicino sulla quarantina dice che quando è cresciuto qui, era pieno diche giocavano nelle strade acciottolate. Allora gli abitanti erano 350, mi dice, ora si sono ridotti a 42, compresi gli ultimi residenti, io e mia moglie. Il villaggio sta morendo in piedi, sta diventando un pezzo da museo perfettamente conservato. Il mio vicino scuote la testa e dice quanto è triste. Di borghi così in Italia ce ne sono tanti. Prima viene sbarrata una casa, poi un’altra; chiude la trattoria, poi il panificio e altri negozi, e poi la gente se ne va di colpo perché il posto non è più quello di prima. Alcuni sindaci offrono case ai nuovi arrivati a un euro. ...