Un’Inter camaleontica | cambia per vincere | la qualità – CdS

(Di lunedì 11 marzo 2024) Inzaghi sta guidando in maniera perfetta questa Inter: con uno scudetto ben visibile da lontano, i nerazzurri hanno saputo tracciarsi la strada senza mai legarsi troppe condizioni, spiega il Corriere dello Sport. CAMALEONTI – Con la seconda stella all’orizzonte e ben visibile, l’Inter adesso deve solo amministrare il campionato prima di affondare il colpo. Come spiegato dal Corriere dello Sport, questo gruppo guidato da Simone Inzaghi non ha uno spartito fisso da seguire, ma vince e si adatta in modo camaleontico a tutte le situazioni. Basti pensare alle ultime uscite, con il successo sul Lecce arrivato con le riserve, poi il poker rifilato all’Atalanta. Infine la vittoria sofferta contro il Genoa e il colpaccio al Dall’Ara contro il temibile Bologna. Questa Inter sa bene quando poter soffrire e quando invece bisogna attaccare pere strappare i tre punti ...