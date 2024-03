Una risposta sbagliata al telefono e la bolletta si gonfia | come funziona la truffa del Sì

Azienda zero: «Servono medici nei pronto soccorso». All'avviso rispondono in 212, formeranno la graduatoria dei "gettonisti": Azienda zero: «Servono medici nei pronto soccorso». All'avviso rispondono in 212, formeranno la graduatoria dei "gettonisti": VENEZIA - Il primo avviso per la predisposizione di elenchi di medici idonei a prestare attività presso le strutture di pronto soccorso attivato da Azienda Zero si è chiuso ...

Sega x Capcom: una collaborazione tra le compagnie sembra sia indicata da un ex-designer: Sega x Capcom: una collaborazione tra le compagnie sembra sia indicata da un ex-designer: L'ex-Sega Satoshi Okano sta inviando messaggi su X in cui sembra anticipare un possibile cross-over fra Sega e Capcom in arrivo.

Tifoso insulta Dumfries, la risposta dell’altro tifoso è ESEMPLARE – VIDEO: Tifoso insulta Dumfries, la risposta dell’altro tifoso è ESEMPLARE – VIDEO: In occasione del match tra Bologna e Inter, un tifoso ha insultato l’esterno dell’Inter Dumfries, ricevendo una risposta da applausi Scintille sulle tribune del Dall’Ara, in occasione del match della ...