Una liasion indiscutibile Dossieraggio | Bertinotti imbarazza la sinistra e i giornaloni

(Di lunedì 11 marzo 2024) "Che tra le Procure e i giornali ci siano stati delle liaison grazie alle quali si sono condotte delle operazioni mi pare". Sono parole che pesano come dei macigni quelle dell'ex Presidente della Camera, Fausto. Intervistato da Tiziana Panella a Tagadà,è tornato sul caso dei dossier trafugati da un ufficiale della Guardia di Finanza e ceduti ad alcuni giornalisti. Con le indagine in piena fase di svolgimento, secondo lo storico segretario di Rifondazione Comunista non è solo la GdF a doversi guardare all'interno, ma soprattutto il mondo giornalismo: "Anche il giornalismo dovrebbe interrogarsi. Sono della generazione che si è appassionata al giornalismo grazie al giornalismo d'inchiesta. Ma nel giornalismo d'inchiesta, dove i giornalisti mettono in luce le magagne di un Paese e delle sue ...